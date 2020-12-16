تبرعت ماكنزي سكوت، طليقة مؤسس شركة «أمازون» الملياردير جيف بيزوس بأكثر من 4.1 مليار دولار في الأشهر الـ4 الماضية، أي ما يزيد عن 15% من ثروتها البالغة 60 مليار دولار، لبنوك الغذاء وصناديق الإغاثة. وقالت ماكنزي في مقال إلكتروني (الأربعاء): «كانت جائحة كوفيد-19 بمثابة ضربة مدمرة لحياة الأمريكيين الذين يعانون بالفعل، ما دفعني لدعمهم بشكل فوري». وأضافت: «قدمنا هدايا إلى 384 منظمة في جميع الولايات الخمسين، وبورتوريكو، وواشنطن العاصمة». يذكر أن سكوت المصنفة بالمركز الـ18 في قائمة أغنياء العالم، وقعت العام الماضي على «تعهد العطاء» ما يلزمها بالتبرع بغالبية ثروتها بعد انفصالها عن أغنى رجل بالعالم.