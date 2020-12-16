كشفت الممثلة المصرية هنا الزاهد أن العمل جار في فيلم «ساشا» الذي تمنت تقديمه قبل عامين، لتحقق حلم الراحل طلعت زكريا، معلنة أن الفيلم سيتحول إلى مسرحية ستعرض في السعودية قريباً كأول عرض خارجي. وقالت ضاحكة لبرنامج ET بالعربي (الثلاثاء): «الفيلم فكرة (طباخ الريس) -في إشارة للدور الأهم لزكريا الذي تعتبره بمثابة والدها- وبدأنا التصوير بالفعل.. انتظروه قريبا»، واستدركت: «قد يتغير اسم الفيلم إلى (باربي)»، لاسيما أن الجمهور يطلق عليها هذا اللقب لشبهها الكبير مع دمية الأزياء الشهيرة. وانتهت هنا الزاهد أخيرا من تصوير 6 حكايات من مسلسلها الجديد «حلوة الدنيا سكر»، الذي تجسد فيه مجموعة شخصيات؛ أبرزها البنت المحجبة.