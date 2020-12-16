يعانى نحو 45٪ من البالغين من الشخير سواء بشكل مستمر أو متقطع، حسب المؤسسة الطبية الأمريكية للنوم NSF، ووفق «نيويورك تايمز» يؤكد الخبراء أن هناك 5 طرق للتخلص من الشخير، أهمها التخلص من الوزن الزائد ما يخفف الضغط على العنق، وعدم النوم على الظهر واستبداله بأحد الجانبين، مع التأكد من تهوية الغرفة. وتجنب تناول الوجبات الدسمة قبل النوم، وخصوصا الألبان كاملة الدسم، والامتناع عن تعاطي الحبوب المنومة أو المهدئة أو مرخيات العضلات كونها سبباً مباشرا في تزايد الشخير، ونصح الأطباء بالإقلاع عن التدخين كونه يزيد الضغط على الأحبال الصوتية ويؤدي لالتهابها، مع الإكثار من شرب الماء.1 خفض وزنك ما يخفف الضغط على العنق2 لا تنم على الظهر وتأكد من تهوية الغرفة3 تجنب الألبان والوجبات الدسمة قبل النوم4 امنع الحبوب المنومة ومرخيات العضلات5 اقلع عن التدخين واكثر من شرب الماء