حصلت شركة صناعات دوائية هندية على موافقة للبدء في التجارب البشرية للقاح جديد مضاد لفايروس كورونا المستجد (كوفيد-19) يجري تطويره بالتعاون بين الحكومة الهندية وشركة دواء أمريكية.

ويعتمد اللقاح الجديد على نفس تقنية الحمض النووي الريبوزي الناقل والمعروفة اختصارا باسم «إم.أر.إن.إيه» التي يعتمد عليها اللقاح الذي طورته شركة فايزر الأمريكية بالتعاون مع شركة بيونتك الألمانية، والذي بدأ استخدامه بالفعل في العديد من الدول، ولكنه لا يتطلب نفس شروط التخزين في درجات حرارة شديدة البرودة، حسبما ذكر متحدث باسم الحكومة الهندية أمس الثلاثاء.

وتم تطوير اللقاح الجديد (إتش جي سي أو - 19) بالتعاون بين شركتي «جينوفا بيوفارماسوتيكالز» المحدودة في مدينة بونا الهندية و«إتش.دي.تي بيوكوربوريشن» الأمريكية وهيئة التكنولوجيا الحيوية التابعة للحكومة الهندية.

وقال في.كيه بول رئيس قوة العمل الوطنية الهندية بشأن فايروس كوفيد-19 خلال مؤتمر صحفي، إن «هذا اللقاح، إذا ما خرج للنور، سيكون قابلا للتخزين في ظروف البرودة الطبيعية، داخل مبردات عادية»، مضيفاً أن هناك حاليا 6 لقاحات مرشحة لبدء تجربتها على البشر في الهند.