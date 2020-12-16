أبلغت بريطانيا منظمة الصحة العالمية برصد تحور جديد لفايروس كورونا في البلاد، وقالت المنظمة إن العلماء سيعملون على دراسة ما إذا كان أكثر عدوى أو يتسبب في رد فعل مناعي مختلف.

وأضافت المنظمة أن السلطات البريطانية قالت إنه لا يوجد دليل حتى الآن على أن الفايروس المتحور مختلف عن الفايروسات الأخرى المنتشرة.

وأشارت المنظمة إلى أنه من الطبيعي تحور الفايروسات على مدار الوقت، مشيرة إلى أن معظم هذه التغيرات يكون لها تأثير محدود أو لا تأثير على انتقال الفايروس أو حدته.

وكان وزير الصحة البريطاني ماك هانكوك قد حث المواطنين على توخي الحذر من الفايروس المتحور.