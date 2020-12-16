يودع «واتساب» ملايين الهواتف الذكية اعتبارا من أول يناير 2021، بسبب التحديثات التي تطرأ على أنظمة التشغيل أندرويد وiOS والتطبيقات المواكبة لها. ووفق WhatsApp Blog (الثلاثاء)، سيتوقف التطبيق على أجهزة آيفون التي لا تعمل بنظام iOS 9 على الأقل، ما يشمل جميع طرازات آيفون 4. بينما تحتاج أجهزة 4S و5 و5S و5C و6 و6S تحديث أنظمة تشغيلها. فيما يتوقف التطبيق على هواتف الأندرويد ذات الإصدار السابق لـ4.0.3، ما يعني أن مستخدمي طرازات الهواتف مثل HTC ديزاير، أو إل جي أوبتيموس بلاك أو موتورولا RAZR أو سامسونج جالاكسي إس 2 لن يتمكنوا من استخدامه.