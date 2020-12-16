حذر أطباء إماراتيون 5 فئات من استخدام كمامات الوقاية من فايروس كورونا، بسبب احتمال تعرضهم لمضاعفات تنفسية تشكل خطرا على الصحة، مشددين على ضرورة عدم استغناء غيرهم عنها كإجراء احترازي مهم للغاية للحد من انتشار الفايروس المستجد. لاسيما أن الكمامة تفلتر الهواء لمنع وصول الرذاذ الملوث للآخرين، ووفق «الإمارات اليوم» (الثلاثاء)، قال استشاري طب الأسرة بوزارة الصحة ووقاية المجتمع الدكتور عادل سجواني، إن الفئات الممنوعة هي: الطفل الأقل من عامين حتى لا يشعر بالاختناق، ويكتفى بتغطية وجهه بقماشة خفيفة، ومرضى شلل الأطراف العلوية، والمصابون بالشلل الرباعي أو المنومون سريرياً، ومرتادو أحواض السباحة والشواطئ، وأخيرا ممارسو الرياضات العنيفة.