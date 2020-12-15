أعلنت هولندا اليوم (الثلاثاء) إغلاق المدارس والمتاحف وصالات الرياضة بدءا من منتصف ليل اليوم (الثلاثاء) وحتى 19 يناير، لمدة 5 أسابيع.

جاء ذلك بعد أن فرض رئيس الوزراء الهولندي مارك روتي، حيث كانت مجموعة من المتظاهرين تنفذ اعتصاما خارج مكتبه رفضا للإغلاق.

وقال روتي في خطاب متلفز للأمة: «الحقيقة هي أن هذه ليست إنفلونزا بريئة كما يعتقد بعض الناس، مثل المتظاهرين في الخارج... هذا الفايروس يمكن أن يصيب الجميع».

وأضاف روتي: «نحن ندرك كمجلس الوزراء مدى شدة الإجراءات التي نتخذها اليوم خصوصا مع اقتراب عيد الميلاد».

واعتبارا من اليوم، سيتم إغلاق جميع المتاجر غير الأساسية مثل صالونات الحلاقة والمتاحف والمسارح حتى 19 يناير، وسيتعين على جميع المدارس والجامعات التحول إلى التعلم عن بعد اعتبارا من يوم الأربعاء، مشيراً إلى إغلاق مراكز الرعاية النهارية للأطفال أمام الجميع باستثناء أطفال العاملين الرئيسيين.

كما حثت الحكومة الناس على استقبال ضيفين كحد أقصى فوق سن 13 في اليوم، لكنها خففت هذه القاعدة في الفترة من 24 إلى 26 ديسمبر، قائلة إنه يمكن لثلاثة أشخاص الزيارة في تلك الأيام الاحتفالية عادة.