كشفت شركة مقرها كاليفورنيا، نفاد الطلبات المسبقة لسيارتها الكهربائية الشمسية التي «لا تحتاج أبدا إلى الشحن»، في غضون أقل من 24 ساعة.

وعادت الشركة التي أغلقت أبوابها في عام 2011 بعد أن فشلت في تأمين التمويل لسيارتها الكهربائية ذات العجلات الثلاث، بسيارة كهربائية جديدة تعمل بالطاقة الشمسية تدعي أنها لا تحتاج إلى الشحن، وتتوقع أن يصل طرازها الأعلى، الذي يحتوي على بطارية تبلغ 100 كيلو وات في الساعة، إلى مدى يصل إلى 1000 ميل (1600 كم).

وتحتوي السيارة الجديدة ذات الثلاث عجلات، والتي تتسع لشخصين (أو شخصين بالغين إضافة إلى حيوان أليف، كما توحي مواصفاتها)، على مصفوفة شمسية في السقف.

وتتكون تقنية Never Charge من مجموعة متكاملة من الطاقة الشمسية توفر أكثر من 40 ميلا (نحو 65 كم) من القيادة «المجانية» يوميا «ما يجعلها السيارة الأولى التي لن تحتاج إلى التزود بالوقود لمعظم القيادة اليومية».