كشف وزير الصحة البريطاني مات هانكوك (الإثنين)، عن رصد سلالة جديدة سريعة من فايروس كورونا، خلال الأيام القليلة الماضية، قد تكون مرتبطة بالزيادة السريعة في الحالات المسجلة بجنوب إنجلترا.

ونسبت صحيفة تلجراف البريطانية إلى هانكوك قوله أمام مجلس العموم، إنه بفضل قدرات بريطانيا في مجال الجينات، تم رصد هذه السلالة التي قال إنها «تتزايد بسرعة».

يأتي هذا بعد أقل من أسبوع على انطلاق حملة التلقيح ضد فايروس كورونا في بريطانيا، بعد حصولها على دفعتها الأولى من لقاح فايزر، وإجراء آخر استعداداتها، في أسبوع حاسم في مواجهة جائحة كورونا.

وبدأ العاملون في مجال الرعاية الصحية في بريطانيا الثلاثاء الماضي، بمساعدة عشرات الآلاف من المتطوعين والجيش في إطلاق حملة التطعيم ضد كورونا بهدف تطعيم أكثر من 20 مليون مواطن في غضون بضعة أشهر فقط.

وأضاف وزير الصحة البريطاني، أن الفحوصات الأولية تشير إلى أن هذه السلالة تنتشر بشكل أسرع من السلالات السابقة، مشيرا إلى «تحديد أكثر من 1000 حالة إصابة بهذه السلالة معظمها في جنوب إنجلترا على الرغم من تحديد الحالات في ما يقرب من 60 منطقة مختلفة»، موضحا «الأعداد تتزايد بسرعة.»

وجاءت تصريحات هانكون، في الوقت الذي انتقلت فيه لندن إلى المستوى الثالث من الإغلاق اعتبارًا من غد الأربعاء بسبب ارتفاع عدد الإصابات بفايروس كورونا.

وقال هانكوك إن الحكومة تتابع «باهتمام شديد» ما يحدث والحالات الآخذة في الارتفاع في وسط لندن، مضيفا «أتفهم التأثير على الاقتصاد، لكن النصيحة العامة الواضحة للغاية هي أن مناطق لندن يجب أن تتحرك معًا لأن جميع المناطق تشهد زيادة في الحالات، ونحن بحاجة إلى وقف ذلك».