كشفت السلطات الأمريكية اعتقال رجل بعد أن صعد إلى جناح طائرة كانت جاهزة للإقلاع من مطار McCarran الدولي في لاس فيغاس.

وكانت رحلة خطوط ألاسكا الجوية من لاس فيغاس إلى بورتلاند بولاية أوريغون تستعد لمغادرة المدرج، عندما لاحظ الطيار رجلا يقترب من طائرة بوينغ 737 ونبه برج المراقبة، حسبما قالت شركة الطيران لشبكة CNN.

وردت شرطة لاس فيغاس ومسؤولو المطار على الفور بالقبض على الرجل الذي صعد إلى الجناح الأيسر.

وذكرت «لاس فيغاس ريفيو جورنال» أن السلطات تعتقد أن الرجل الذي لم يتم التعرف عليه، يعاني من مرض عقلي.