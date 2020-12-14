أعلن بيل غيتس، أنه سيتلقى لقاح كورونا علنا لتعزيز الثقة بفعاليته. فيما سبق مؤسس مايكروسوفت في هذا القرار، رؤساء أمريكيون سابقون، بينهم بيل كلينتون وجورج بوش الابن وباراك أوباما.وقال غيتس لقناة CNN الأمريكية (الإثنين) «سأفعل مثلهم»، محذرا من عودة الوباء بقوة عام 2022 ما لم نلتزم بالأقنعة والتباعد الاجتماعي.وتابع: «الأشهر الـ6 القادمة قد تكون الأسوأ». ناقلا عن «معهد قياس وتقييم الصحة» الأمريكي توقعه وقوع 200 ألف وفاة جديدة بسبب الفايروس في الولايات المتحدة.ويتعرض غيتس (64 عاماً) لانتقادات واسعة منذ بداية الجائحة بسبب تشاؤمه، كما أثار جدلا أكثر من مرة بمقاطع فيديو سجلت سابقا عن «وباء سيشل العالم».