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حذر استشاري طب وجراحة العيون الدكتور سعود الجهني من زيادة حجم القرنية أو تغير لونها لدى «حديثي الولادة»، ما ينذر بالإصابة بالجلوكوما.وقال لـ«عكاظ»: «أنصح بزيارة الطبيب فور ملاحظة أي تغير في حجم القرنية، إذ إن 1 من كل 10000 مولود يصابون بـ «المياه الزرقاء»، وتزداد النسبة بمنطقة الشرق الأوسطوتابع: «الجلوكوما الخلقية مرض يلعب فيه العامل الوراثي دورا مهما، كما يمكن أن يصيب الجنين في الرحم، أو بعد الولادة مباشرة، أو خلال السنوات الأولى من عمر الطفل. وأعراضه هي: كبر حجم القرنية وتغير لونها إلى الرمادي، أو بروز في حجم العين، والفرط الدمعي»، واختتم: «التدخل الجراحي هو العلاج الأفضل».