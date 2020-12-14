تصدرت الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي محركات البحث اليوم (الاثنين)، بعد احتفالها بذكرى ميلادها الـ64.وشاركت صورا من الاحتفال على حسابها في «تويتر»، وكتبت: «ولا تكمل الفرحة إلا مع تجمع العائلة».فيما تلقت «ملاك الطرب»، كما يلقبها معجبوها، تهنئة خاصة من محبيها في اليابان، ونشرت مقطعا مصورا لاحتفالهم دعوها فيه لزيارة طوكيو، وعلقت: «من اليابان إلى لبنان.. أجمل تهنئة».كما هنأ الرومي عدد كبير من الفنانين، بينهم الإماراتية أحلام، إذ كتبت: «يا رب أيامك كلها فرح وصحة يا كبيرتنا وأستاذتنا».وعلقت نجوى كرم: «سنة عن سنة بتبقي الأرقى ومَثل فنّي وقدوة لكتار من اللي بيحبّوا يستمرّوا في تألق دائم».