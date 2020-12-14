رغم اكتشاف لقاحات ضد فايروس كورونا، كشفت منظمة العمل الدولية أن تأثير الجائحة حول العالم أدى لازدياد الطلب على بعض المهن، وانخفاضه على أخرى.ووفق موقع «ديلي ميل» البريطاني (الإثنين)، فَقَد 345 مليونًا وظائفهم بين يوليو وسبتمبر الماضيين، فيما يتفق مسؤولو التوظيف أن الوباء أدى لزيادة الطلب على الوظائف الرقمية بشكل عام، إضافة إلى خدمات تطوير العمليات والأعمال عبر السوشال ميديا.ونشرت المنظمة قائمة بالمهن الـ5 الأعلى طلبا خلال المرحلة الحالية، وهي: محلل بيانات ضخمة وأمن معلومات، خبير الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، أخصائي ومطور التسويق الرقمي، وأخصائي تطوير العمليات والأعمال، وأخيرا خبير ومطور البرامج والتطبيقات.