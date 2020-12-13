استغنى أحد مطاعم هونغ كونغ عن موظفيه، وقصر التعيين على أصحاب الهمم، بعدما أهلهم لتقديم الأكلات السنغافورية المتنوعة. وأصبح مطعم «الكرامة»، بحي «مونغ كو» الصاخب، مؤسسة اجتماعية تدار بالكامل من معاقين جسديا أو عقليا، ما يجذب إليه الزبائن. ووفق «إندبندنت» (الأحد)، يقول مؤسس المطعم كوه سينج تشون: «من المهم مساعدة أصحاب الهمم لإدماجهم في المجتمع»، مؤكدا أن موظفا أصم يدير قسم المشروبات، كما يقوم موظف مصاب بالتوحد بتعريف الزبائن بالأطباق المتوفرة، ويعمل مينغ تشونغ المعاق بصريا مساعدا إداريا، فيما اكتسبت كارول وونغ المعاقة ذهنيا مهارات العمل بالسكاكين، ما أهلها لإدارة العمل في إعداد وطهي الطعام.