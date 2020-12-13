استرجع الشاعر الكويتي بدر بورسلي قصص بداياته مع بعض الأغاني التي لا زالت عالقة في الأذهان، فيما كشف لـ«عكاظ» اسم الأغنية التي أرهقته، وأول تعاون سعودي مع فنان العرب محمد عبده، وآخر أعماله للراحل طلال مداح.يقول بورسلي: كتبت لمحمد عبده أغنية «محتاج لها»، وهي أول تعاون مع فنان سعودي، أما عن حكاية الأغنية، فقد طلب مني الملحن الصديق عبدالرب إدريس أن أكتب أغنية لفنان العرب الذي أعرفه منذ سنوات طويلة، خصوصاً أني كنت مخرجاً لحفلته في الكويت التي غنى فيها «لا تناظرني بعين»، وبالفعل استجبت لطلب إدريس وبدأت كتابة «كلك نظر»، التي استغرقت نحو شهر ونصف، وحين سمعها إدريس اقترح أن أكتب أغنية رومانسية أخرى، فكتبت «محتاج لها» ثم طرت إلى جدة وعرضنا العملين على «أبونورة» وأعجب بهما، وتم تسجيلهما، وبثهما ولقيا نجاحاً كبيراً. وتابع بورسلي: بمجرد انتهاء الجائحة ستسمعون أخباراً جديدة عن أعمال قادمة مع فنانين سعوديين.أما عن أغنية «مسرحية» لصوت الأرض طلال مداح، فيقول بورسلي: «جاءني الفنان عبدالله الرويشد وأبلغني بأن طلال مداح لديه رغبة في غناء قصيدة من كلماتك، وبدأت أفكر في طريقة للكتابة لصوت الأرض، ولأنني مخرج تلفزيوني، جاءت فكرة كتابة نص بشكل مسرحي، وبالفعل ولدت قصيدة «مسرحية» التي أعجبت طلال وتغنى بها وحققت نجاحاً كبيراً». واستدرك بورسلي: «للأسف.. كانت آخر تعاون بيننا لأسباب عدة، أهمها وفاة الفنان الكبير».صمت بورسلي برهة، كأنما يستذكر شيئاً، ثم استأنف: أما عن أكثر أغنية أرهقتني، فهي «غريب» والتي غناها الفنان عبدالكريم عبدالقادر، إذ استغرقت كتابتها أكثر من 4 أشهر، لتخرج بمضمون درامي قوي، وحين عرضتها على عبدالكريم أعجب بها، وقبل تسجيلها بأيام أصيب الفنان بدور أنفلونزا طويل، أجّل ظهورها للعلن، وحين أنجزها حققت نجاحاً كبيراً، إذ كانت أطول أغنية كويتية في ذلك الحين، وبعدها توالت الأعمال مع كبار الفنانين.