كشفت تقارير عالمية، أن التوصل للقاحات مضادة لفايروس كورونا يعزز الآمال في مكافحة أمراض استعصى التصدي لها كالسرطان والإيدز وأمراض القلب. ووفق شبكة «بلومبيرغ» الأمريكية (الأحد)، «ظهور اللقاحات ليس علامة فارقة في الحرب ضد الجائحة، لكنها تمثل، أيضا، نقطة انطلاق للتكنولوجيا غير التقليدية، ما يؤدي لهزيمة أمراض مستعصية أخرى وعلى رأسها السرطان والإيدز». ويقول عالم أحياء الخلايا الجذعية في جامعة هارفارد ديريك روسي: «دخلنا عصرا جديدا من علم العلاج عبر الحمض النووي الريبوزي، mRNA، ويمكن أن نشهد قريبا أول استخدام للقاحات قائمة على تقنية هذا الحمض لعلاج قصور القلب والتليف الكيسي، والانطلاق بقوة للتصدي لفايروس نقص المناعة الإيدز».