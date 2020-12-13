رعى الملحق الثقافي بأستراليا الدكتور هشام عبدالرحمن خداوردي، حفل تخرج الطلبة السعوديين من جامعات ولاية جنوب أستراليا، الذي أقيم أخيراً في مدينة أدليد.

واشتمل الحفل على العديد من الفعاليات والفقرات، أبرزها كلمة الملحق الثقافي، ثمن فيها جهود المملكة واهتماماتها ببناء الإنسان وتعليم أبناء الوطن المعطاء، مقدماً شكره لخادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، على الدعم الذي يحظى به المبتعثون من رعاية واهتمام بالغ.

كما قدم شكره لوزير التعليم على متابعته واهتمامه بأوضاع المبتعثين والمبتعثات، وبارك للخريجين وتمنى لهم التوفيق والنجاح في مسيرتهم القادمة.

من جانبه، أكد رئيس النادي أحمد الزهراني، أن عدد الخريجين لهذا العام 2020 بلغ 88 خريجاً وخريجة من مختلف الدرجات والتخصصات العلمية من جامعات الولاية، مؤكداً على الرعاية الأبوية التي يتلقاها الطلبة من قبل الملحقية الثقافية من اهتمام ومتابعة مستمرة وتسهيل جميع العقبات التي تواجههم خلال مسيرتهم العلمية، إضافة إلى دور الملحقية الفعال منذ بداية جائحة كورونا والتوجيهات المستمرة والنصح لهم بالالتزام بالاشتراطات الصحية خلال الظروف الراهنة.

وأوضحت نائبة رئيس النادي الدكتورة ريم العثماني، أبرز الأنشطة التي أقامها النادي بالولاية خلال العام المنصرم، والتحديات التي واجهتهم أثناء تفشي فايروس كورونا، وأكدت أن النادي ساهم بشكل كبير في التخفيف عن الطلاب وعائلاتهم أثناء تفاقم الجائحة وتوقف الرحلات الجوية.

وفي ختام الحفل، سلَّم الملحق الثقافي شهادات التكريم لجميع الخريجين والخريجات، والشهادات والدروع التقديرية للجنة المنظمة ولأعضاء النادي السعودي في مدينة أدليد.