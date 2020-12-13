بينما أغلقت الطائرة أبوابها استعداداً للإقلاع، تسلق شاب جناحها الأيسر، وخلع نعليه ثم رقص ملوحا بيده في الهواء، كأنما يلتقط «سيلفي»، ما استنفر الشرطة وأخر إقلاع الطائرة 4 ساعات.ووفق CNN الأمريكية (الأحد)، لاحظ قائد البوينغ 737 المتجهة من مطار ماكاران الدولي بولاية نيفادا إلى بورتلاند بولاية أوريغون شابا على الجناح، لم تكشف هويته، فيما يركض رجال الشرطة باتجاهه قبل سقوطه والقبض عليه، ومن ثم نقله إلى المستشفى ووضعه قيد الحبس الاحتياطي لمباشرة التحقيق.واضطرت الشرطة لتفتيش الطائرة تحسبا لأي أضرار، ما أخر إقلاعها 4 ساعات و18 دقيقة، فيما انتشر مقطع فيديو للواقعة أثار سخرية رواد مواقع التواصل الأمريكية.