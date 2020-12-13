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أكد رئيس جمعية آفاق لعلوم الفلك الدكتور شرف السفياني، أن الأرض ستشهد مع قرب انتهاء 2020، ظاهرة فلكية مدهشة تتمثل في «همرات وزخات من الشهبتسمىزخات شهب التوأميات Geminidsتتساقط نحو الأرض بأعداد كبيرة تصل إلى 120 شهابا في ذروتها، وذلك فجر اليوم (الإثنين) بسبب مخلفات المذنب الشهير «فيثون Phaethon».وأوضح السفياني لـ «عكاظ» أن الجمعية أعلنت أمسية فلكية لرصد الظاهرة من مدينة الطائف لكل من يرغب الاستمتاع بهذا المشهد الجميل، والمتوقع أن يبلغ ذروته قبيل الفجر عند الساعة 3 صباحاً، ولغياب القمر لقربه من طور المحاق، فهذا يعطي فرصة أكبر لمشاهدة عرض قوي لتساقطها.