أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم (الأحد) إصدارها ترخيص استخدام الطوارئ للقاح (فايزر-بيونتك) المضاد لفايروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، بناء على قرار اللجنة الفنية المشتركة بين إدارة تسجيل ومراقبة الأدوية الطبية والنباتية وإدارة الصحة العامة لتقييم وتسجيل اللقاحات والطعوم.

ووفقا لوكالة أنباء الكويت (كونا)، قال الوكيل المساعد لشؤون الرقابة الدوائية والغذائية بوزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله البدر إن هذا الترخيص جاء بعد مراجعة مستفيضة من قبل اللجنة الفنية لجميع البيانات والتقارير العلمية مؤكدا ان اللجنة اجرت تقييما شاملا لمعلومات السلامة والفعالية والجودة لهذا اللقاح.

وقالت الوكالة إن اللجنة راجعت أيضا نتائج الدراسات السريرية المعنية بفعالية اللقاح وسلامته، مع التحقق من تقارير الجودة وتقييم دراسات الثباتية للمنتج، والتأكد من تطبيق أسس التصنيع الجيد في المصانع المنتجة للقاح حسب المعايير العالمية لضمان الجودة في جميع مراحل التصنيع.

وذكر الدكتور البدر أن عملية المراجعة شملت أيضا جميع الجوانب الفنية والعلمية، مؤكدا أن الوزارة ستقوم بالمراقبة الدقيقة لسلامة ومأمونية اللقاح بعد استخدامه، فضلا عن متابعة المعلومات والبيانات حول سلامة وفعالية وجودة اللقاح محليا وعالميا واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المواطنين والمقيمين.