تفرض مشكلة التنمر التي يتعرض لها الطلاب في المدارس إجراءات حاسمة لمعالجتها، كونها تعترض تعليم الطفل وتؤثر سلبا على حياته الاجتماعية، إذ أكدت الدراسات أن طفلا من كل 3 أطفال في الولايات المتحدة يبلغون عن تعرضهم للتنمر في المدرسة، كما يقع ضحيته واحد من كل 7 أطفال على الإنترنت. ووفق موقع «هيلث لاين» (السبت)، كشفت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية 5 علامات تدل على تعرض طفلك للتنمر، وهي: جروح أو كدمات غير مبررة، فقدان الملابس أو الأدوات المدرسية بشكل مستمر، فقدان الشهية ومشكلة في النوم، الميل للبقاء وحيدا وضعف الأداء المفاجئ، تغير السلوك وتقلب المزاج أو الاكتئاب.