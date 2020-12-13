تفرض مشكلة التنمر التي يتعرض لها الطلاب في المدارس إجراءات حاسمة لمعالجتها، كونها تعترض تعليم الطفل وتؤثر سلبا على حياته الاجتماعية، إذ أكدت الدراسات أن طفلا من كل 3 أطفال في الولايات المتحدة يبلغون عن تعرضهم للتنمر في المدرسة، كما يقع ضحيته واحد من كل 7 أطفال على الإنترنت.
ووفق موقع «هيلث لاين» (السبت)، كشفت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية 5 علامات تدل على تعرض طفلك للتنمر، وهي: جروح أو كدمات غير مبررة، فقدان الملابس أو الأدوات المدرسية بشكل مستمر، فقدان الشهية ومشكلة في النوم، الميل للبقاء وحيدا وضعف الأداء المفاجئ، تغير السلوك وتقلب المزاج أو الاكتئاب.
ووفق موقع «هيلث لاين» (السبت)، كشفت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية 5 علامات تدل على تعرض طفلك للتنمر، وهي: جروح أو كدمات غير مبررة، فقدان الملابس أو الأدوات المدرسية بشكل مستمر، فقدان الشهية ومشكلة في النوم، الميل للبقاء وحيدا وضعف الأداء المفاجئ، تغير السلوك وتقلب المزاج أو الاكتئاب.