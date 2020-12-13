قالت الفنانة بلقيس فتحي، إن المجتمع الخليجي منفتح بحدود، إلا أن الملابس التي ترتديها مايا دياب لا يمكن أن تقلدها فنانات الخليج، وأكدت بلقيس لبرنامج «شربل يستقبل» (الجمعة) عبر CNN الأمريكية، أن دياب متعددة المواهب واختيارها لملابسها مقبول عليها، لكنه مرفوض في مجتمعنا، ما أثار ضجة بين رواد التواصل الاجتماعي، لم تهدأ إلا حين ردت دياب بإعادة المقطع عبر حسابها في «تويتر» (السبت)، وعلقت بهدوء: «أكيد صديقتي بحب صراحتك.. وتحية لك ولكل بنات الخليج».ورشحت بلقيس، اللبنانية نادين نجيم لتجسيد شخصيتها في عمل يروي سيرتها الذاتية، مبدية إعجابها بأداء نجيم في مسلسلات تلفزيونية عدة، أبرزها «خمسة ونص».