حذر خبراء تقنية أمريكيون مستخدمي «واتساب» من وسيلة اختراق جديدة يتبعها الهاكرز، للاستيلاء على حساباتهم وبياناتهم الشخصية، تتمثل في التخفي بهيئة «صديق» عبر الوصول إلى الرسائل وجهات الاتصال الشخصية. ووفق صحيفة «ذا صن» البريطانية (السبت)، ينفذ الهاكرز عملية الاختراق عبر إرسال رسالة، تبدو كأنها من أحد أصدقائك، ثم يطلب منك رمز التحقق المكون من 6 أرقام، والذي يقدمه التطبيق حين ترغب في استعادة حسابك. وفي حالة إرساله، يصبح حسابك على التطبيق خارج سيطرتك، وينتقل التحكم في كل البيانات والرسائل الشخصية إلى الهاكرز، ليس هذا فحسب، بل تتيح هذه العملية حماية الهاكرز للحساب ما يمنعك من الوصول إليه.