تصدّرت منصة التعليم الإلكترونية السعودية «مدرستي» عمليات البحث الأكثر رواجًا على «قوقل»، في المملكة، متخطية البحث عن فايروس كورونا الذي احتل المرتبة الثانية، فيما جاء تطبيق «توكلنا» المعتمد من وزارة الصحة السعودية للحد من انتشار الفايروس المستجد في المركز الثالث في التقرير السنوي للمواضيع الأكثر رواجاً خلال العام الجاري مقارنة بـ2019، والصادر من «قوقل» أمس (السبت). واستحوذ حب الرياضة والشأن الاقتصادي على اهتمام سكان المملكة، إذ جاء ترتيب الدوري السعودي و«الرياضة» و«سهم أرامكو» ضمن عمليات البحث الأكثر رواجا في السعودية. فيما تصدر رئيس الولايات المتحدة (دونالد ترمب/‏ الرئيس المنتخب جو بايدن) قائمة الشخصيات الأكثر رواجا في المملكة.