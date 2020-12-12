اشتعلت النيران في سيارة المتسابق الفنلندي كيمي رايكونن، خلال التجارب الحرة الثانية من جائزة أبوظبي الكبرى لـ«فورمولا 1»، والتي من المقرر أن يقام سباقها النهائي غداً (الأحد).

وحث مهندس فريق «ألفاروميو» رايكونين على الخروج بسرعة من السيارة، بقوله: «هناك حريق كبير.. أخرج من السيارة بسرعة»، وذلك بعدما شوهدت ألسنة اللهب تتصاعد من المحرك.

ولكن السائق الملقب بـ«الرجل الجليدي»، والبالغ من العمر 41 عاماً، قلل من شأن الحادثة وبقي لبضع ثوان إضافيّة محاولاً فصل الراديو أثناء خروجه من السيارة».

وسارع المسؤولون للسيطرة على الوضع، في حادثة تأتي بعد أسبوعين فقط من احتراق سيارة الفرنسي رومان غروغان في سباق جائزة البحرين الكبرى، حيث تم نقله إلى المستشفى بعد معاناته من حروق في يديه.