لم يتخيل المواطن محمود أبوسالم، أن نزهته على شاطئ البحر جنوب الوجه، ستنتهي بالعثور على 15 كيلوغراما من «الذهب العائم». وفي التفاصيل، يقول أبوسالم لـ«عكاظ»: «عثر ابني عبدالرحمن على عدة قطع عائمة تشبه الصخور إلا أنها أخف وزنا، وبألوان 3، الأسود والترابي والأحمر، وعلى الفور اتصلنا بالرحالة محمد الحضري الذي فحصها، مؤكدا أنها ليست صخرا بل عنبر». ويكمل أبوسالم: «وبعرضها على تجار العنبر، أبدوا استعدادهم لشرائها، إذ يبلغ سعر الكيلو من الأسود 110 آلاف ريال، والترابي 145 ألفاً، والأحمر 170 ألفاً». من جهته، قال الحضري لـ «عكاظ»: «بالفعل هي مخرجات حوت العنبر التي تأتي بألوان ثلاثة، مؤكدا أن الأحمر أغلاها ثمناً».