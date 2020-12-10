رغم أنها الوسيلة المخصصة لنقل وحماية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأبرز المسؤولين والقادة حال نشوب حرب نووية، تعرضت «طائرة القيامة» للسرقة ولم يقبض على اللصوص حتى اللحظة. ووفق صحيفة «الجارديان» البريطانية (الأربعاء)، تملك روسيا من الطائرة «أليوشن 80» 4 طائرات فقط. فيما أكدت وزارة الداخلية سرقتها من مطار مجمع تاغانروغ العلمي للطيران، إذ تمكن اللصوص من فتح قفل شحن الطائرة وسرقة 39 قطعة من معدات الراديو. وقالت محطة التلفزيون «رين تي في»: «عثرت الشرطة على حذاء وبصمات أصابع على متن الطائرة التي تخلو من النوافذ لمنع الركاب من النظر للخارج تحسبا لأي أعراض جانبية جراء الانفجارات الذرية».