حذّرت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة من مقطع فيديو منتشر على منصات التواصل الاجتماعي، يتضمن معلومة مغلوطة عن ضرورة تعبئة الدفاية بالزيت، مؤكدة أن المعلومات الواردة عارية عن الصحة. ونشرت «المواصفات» على حسابها في «تويتر» (الأربعاء)، فيديو توعويا للمهندس الكهربائي بالهيئة وائل الذياب قال فيه: «ما ورد في هذا الفيديو غير صحيح على الإطلاق، حيث إن الدفايات الكهربائية المعبأة بالزيت، ترد من المصنع أساساً معبأة بزيت خاص بها وبكمية محددة، كما أنها تكون محكمة الإغلاق». وأضاف: «لا تحاول فتح الدفاية أو تغيير الزيت؛ لأن هذا يمكن أن يتسبّب في كارثة، وإذا لاحظت تسربا للزيت، عليك مراجعة الوكيل المعتمد».