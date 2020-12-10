حصد المنشور الأخير في حساب الممثل تشادويك بوسمان، الذي حمل خبر وفاته، المركز الأول في قائمة التغريدات الأكثر انتشارا على «تويتر» في 2020. ووفق مجلة «فارايتي» الأمريكية، توفي بوسمان في 28 أغسطس عن 43 عاماً بسرطان القولون، وجمع منشوره حتى 9 ديسمبر 2.1 مليون «ريتويت»، واقتبس 924500 مرة، أي ما مجموعه 3.1 مليون، إضافة إلى 165 ألف تعليق و7.5 مليون إعجاب، ما أهله للصدارة، بأكبر إعجابات في أقل من يوم بعد نشره. وجاء ثانيا منشور مصرع لاعب كرة السلة كوبي براينت في حادث طائرة يناير الماضي، فيما حل ثالثا منشور تعازي باراك أوباما في وفاة اللاعب ذاته.