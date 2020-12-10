أعلن «طيران الإمارات» إعفاء مواطني 6 دول من إجراء الفحص المسبق لكورونا قبل مغادرة بلدانهم، على أن يجرى لدى وصولهم إلى مطار دبي الدولي. ووفق صحيفة «البيان» الإماراتية، قالت الشركة عبر موقعها (الأربعاء): «بإمكان القادمين من دول مجلس التعاون الخليجي: السعودية والكويت والبحرين وسلطنة عمان، إجراء الاختبار فور الوصول لمطار دبي، دون الخضوع لاختبار مسبق قبل مغادرة بلدانهم». وأضافت: «ينطبق هذا الإجراء أيضا على القادمين من المملكة المتحدة وألمانيا». وتابعت: «لا يزال أمام القادمين من البلدان الأخرى خيار إجراء الاختبار قبل 96 ساعة من مغادرة دولهم، مع إجراء اختبار ثان بوصولهم دبي، عدا القادمين براً عبر منفذ (حتا) الحدودي».