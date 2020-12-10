تزامناً مع الاحتفالات بالعام الجديد، وبفكر موسيقي متجدد، ورؤية فنية متطورة تدمج بين الحداثة والأصالة، أطلق فنان العرب محمد عبده (الثلاثاء) أغنية جديدة بعنوان «أكتب لها حرف»، تجمعه بالشاعر بدر بن عبدالمحسن، والموسيقار طلال، وتوزيع موسيقي سيروس، وإشراف عام خالد أبومنذر. وحصدت الأغنية 40 ألف مشاهدة خلال 24 ساعة من طرحها على «يوتيوب». ويقول مطلعها: «أكتب لها حرف واشطب على حرف.. فوق الورق دمعي ودمي على الظرف.. خلصت أنا أوراقي أكتب لها حرف.. وتو الوله باقي واشطب على حرف». وكعادته، اختار الموسيقار طلال لحنا طربيا مشبعاً بالحيوية، فاجتمعت عذوبة «أبو نورة» بقريحة البدر وروائع طلال، لتخرج أغنية طربية بامتياز.