مع انخفاض درجات الحرارة في فصل الشتاء، تشتد نوبات مرض الربو، ويشعر المريض بضيق في الصدر وتفاقم الأعراض. إلا أن أطباء متخصصين في الحساسية والربو من جامعة أكسفورد البريطانية، قدموا 5 نصائح للوقاية من هذه النوبات، خصوصا في فصل البرد. ووفق صحيفة «إكسبريس» البريطانية (الأربعاء)، يعد تناول الدواء حسب وصفة الطبيب هو خط الدفاع الأول ضد هذه النوبات، كما يقلل جهاز الاستنشاق الوقائي حساسية الممرات الهوائية للمحفزات مثل الهواء البارد، مع ضرورة وضع وشاح حول الأنف والفم خارج المنزل لتدفئة الهواء قبل استنشاقه، علاوة على ضرورة التنفس من الأنف، والتقليل من استخدام المدافئ، والبخور والشموع المعطرة.