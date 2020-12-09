أعلنت الشرطة العمانية، (الأربعاء)، أن سلطنة عمان ستعفي رعايا 103 دول من الحاجة إلى تأشيرة دخول للإقامة لمدة تصل إلى 10 أيام، في خطوة لدعم السياحة.

وقالت شرطة سلطنة عمان في حسابها على «تويتر» إنه يجب أن يكون لدى الزائرين حجز فندقي مؤكد وتأمين صحي وتذكرة عودة.

وأضافت: «تعلن شرطة عمان السلطانية عن إعفاء رعايا 103 دول من تأشيرات الدخول إلى السلطنة لمدة 10 أيام وذلك وفق الضوابط والشروط المحددة، ومنها وجود حجز فندقي مسبق ومؤكد وتأمين صحي وتذكرة سفر للعودة».

وقالت سلطنة عمان الأسبوع الماضي إنها ستستأنف منح التأشيرات السياحية للزائرين في رحلات تنظمها الفنادق وشركات السفر، بعد تعليقها بسبب جائحة فايروس كورونا.

واستأنفت الدولة الخليجية الرحلات الجوية الدولية في الأول من أكتوبر، لكن الدخول يقتصر على المواطنين ومن يحملون إقامة سارية وتأشيرات عمل سارية الدخول.