أعربت النجمة ميساء مغربي عن سعادتها بالفوز بأفضل مقدمة برامج عربية عن برنامج «دبي كروز».

ونشرت ميساء صورة لها أثناء التكريم وعلقت عليها: «شكراً مصر حاضنة الإبداع والمبدعين على تكريمي عن برنامج دبي كروز ضمن الأفضل لسنة 2020 سنة التحديات والصعاب، شكراً مجموعة وشوشة الإعلامية، شكراً لمؤسسة دبي للإعلام والشركة المنتجة ولكل ضيوف البرنامج النجوم الأصدقاء صانعي نجاح حلقات البرنامج».

ويعد حفل مهرجان وشوشة للأفضل 2020 من أحد المهرجانات المهمة والرائدة في مصر والوطن العربي، لتسليم جوائز للأفضل بمختلف المجالات الإعلامية والفنية والرياضية والتمثيل والسينما والمسرح ومواقع التواصل الاجتماعي.

وجاءت نتائج استفتاء وشوشة 2020 للعام الخامس على التوالي عبر تصويت الجمهور بفوز مجموعة من أهم نجوم الوطن العربي، وشارك عدد من الإعلاميات فى تقديم الحفل من بينهم الإعلامية السعودية لجين عمران.

يذكر أن برنامج «دبي كروز» الذي قدمته ميساء مغربي بداية العام شهد مشاركة مجموعة كبيرة من نجوم الوطن العربي كضيوف للبرنامج منهم اللبنانية نادين نجيم، يسرا، ظافر العابدين، قصي خولي، ودنيا سمير غانم، يارا، معتصم النهار، والمنتج الموسيقي العالمي ريدوان ولاعب المنتخب السعودي ياسر القحطاني.