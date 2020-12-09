أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة، تسجيل اللقاح للفايروس غير النشط ضد «كوفيد-19» رسمياً في الدولة، الخاص بمعهد بيجين للمنتجات البيولوجية، وذلك في خطوة مهمة نحو التصدي لجائحة كورونا في الدولة.

وأتى قرار تسجيل اللقاح استجابة لطلب شركة «سينوفارم سي إن بي جي» الصينية. ويعبّر هذا القرار عن ثقة السلطات الصحية الإماراتية في سلامة وفعالية هذا اللقاح.

ووفقا لوكالة أنباء الإمارات (وام)، قامت وزارة الصحة ووقاية المجتمع وبالتعاون والتنسيق مع دائرة الصحة – أبوظبي بمراجعة النتائج الأولية لتجارب المرحلة الثالثة التي أجرتها شركة «سينوفارم سي إن بي جي»، حيث أظهرت تلك النتائج فعالية بنسبة 86% ضد الإصابة بفيروس «كوفيد-19»، كما سجل الإقلاب المصلي معدل 99% من الأجسام المضادة المعادلة، و100% كمعدل وقاية من الحالات المتوسطة أو الشديدة من المرض. وكذلك أظهرت البيانات عدم وجود مخاوف متعلقة بسلامة اللقاح على جميع متلقيه.

يذكر أن الوزارة قد قررت في سبتمبر الماضي توفير اللقاح تحت ترخيص الاستخدام الطارئ بهدف حماية العاملين في الخطوط الأمامية كونهم الأكثر عرضة لخطر العدوى بفيروس «كوفيد-19». وقامت دولة الإمارات بدراسة النتائج الإكلينيكية لما بعد ترخيص الاستخدام الطارئ الخاص بسلامة وفاعلية اللقاح، حيث أظهرت تلك الدراسات الجارية نتائج مشابهة لما خلصت إليه المرحلة الثالثة.