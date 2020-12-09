قدم الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن (الثلاثاء) مرشحيه للمناصب الصحية الرئيسية، في وقت وقّع فيه الرئيس دونالد ترمب مرسوماً يلزم بتأمين لقاح كورونا إلى الأمريكيين أولاً.

وقدّم بايدن خافيير بيسيرا الذي اختاره ليكون وزير الصحة في حكومته، إضافة إلى أفراد الفريق الذي سيكلف بمكافحة الوباء حين يتسلم منصبه في 20 يناير. واختار بايدن الدكتورة روشيل والينسكي لإدارة المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها. واختير الدكتور أنتوني فاوتشي ليصبح كبير مستشاري بايدن الطبيين فيما يتعلق بفايروس كورونا.

وأكد بايدن أن الولايات المتحدة لن تتخلص من وباء كورونا بسرعة، لكنه أضاف: «نستطيع في الـ100 يوم الأولى (من ولايته) تغيير مسار المرض وتغيير الحياة في أمريكا للأفضل». وشدد على إلزامية ارتداء الكمامة قائلاً: «أول 100 يوم من ولايتي تتطلب ارتداء الكمامات».

وأضاف بايدن أن «100 مليون جرعة من اللقاحات ستعطى للأمريكيين خلال 100 يوم»، معتبراً أن «تطوير اللقاحات واحد من المهام الصعبة التي تنتظرنا». ورأى أن «على الكونغرس العمل على تمويل توزيع اللقاح في أمريكا».