يسلط «تويتر» الضوء على أبرز المحادثات في المملكة بنهاية كل عام، ويستعرض القصص التي قادت المحادثات العامة خلال هذه الأوقات غير المسبوقة، عبر استخلاص البيانات من الوسوم والحسابات إلى مقاطع الفيديو والصور.

قصص ملهمة

شهدت التغريدات الملهمة تفاعلاً كبيراً من المغردين في المملكة، إذ سلّط زيد الشمري Zdmhsh@ الضوء على تفاني والدته والتزامها بالعمل على شاحنة الطعام الخاصة بهم رغم مرضها، وطلب دعمهم وزيارتهم.

ونشرت berela_b@ مقطع فيديو صورته لترويج متجر والدها للأدوات المكتبية، ودعت الأشخاص لزيارة المتجر.

وكانت أحد أكثر التغريدات حصداً للإعجاب في عام 2020، من mmj_96@ الذي نشر مقطع فيديو مؤثرا لسيدة معروفة بعطائها، ويبين الفيديو رد فعلها عند تلقيها هدية.

أكثر التغريدات التي تم اقتباسها

كانت أحد أبرز أحداث العام مسابقة التصوير الفوتوغرافي بين mrz_4l@ و1KindofMadness@ التي انتشرت في المملكة، وحظيت المسابقة باهتمام واسع النطاق ودعم مشاهير مثل HaifaWehbe@ وAhlamAlShamsi@.

وجاءت تغريدات الأسئلة الأكثر اقتباساً من MansHFC@، عندما طلب من الناس إبراز ما يذكّر أحبائهم بهم.

أبرز الوسوم

كانت جائحة «كورونا» الحدث الأبرز في عام 2020، كما يتضح من أبرز الوسوم في المملكة هذا العام، والتي تنوعت بين تذكير المجتمع بالبقاء بأمان وتحمل المسؤولية خلال الجائحة، وذلك وفقاً للترتيب التالي:

1. #كورونا

2. #وزارة_الصحة

3. #نعود_بحذر

4. #منع_التجول

5. #خليك_بالبيت

وسوم الفعاليات الأكثر استخداماً

على الرغم من استمرار الجائحة، واصلت الأحداث الرئيسية مثل رمضان، واليوم الوطني السعودي، لعب دور بارز في أجندة الفعاليات بالسعودية، وفيما يلي أبرز وسوم الفعاليات الأكثر استخداماً في التغريدات:

1. #رمضان

2. #اليوم_الوطني_السعودي

3. #عيد_الفطر

4. #يوم_عرفة

5. #اليوم_العالمي_للمعلم

وأخيراً، كان أبرز الرموز التعبيرية استخداماً في السعودية هو الوجه الضاحك بالدموع.

وللاحتفال بنهاية العام، أطلق «تويتر» الرمز التعبيري السنوي والذي سيظهر عند التغريد باستخدام أحد الوسوم التالية باللغتين الإنجليزية والعربية:

#ThisHappened

#ThisHappened2020

حدث_في_2020