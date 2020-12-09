طور باحثون أستراليون خوذة ذكية تراقب الدماغ وتمنع النوبات العصبية التي تصيبه بعد الجراحة. ووفق موقع «هيلث كير آي تي» (الثلاثاء)، تمكّن باحثو وكالة العلوم الوطنية الأسترالية من التوصل لأجهزة مزودة ببرنامج ذكاء اصطناعي «التعلم الآلي» بهدف مراقبة المرضى بعد خضوعهم لجراحات الدماغ، ما يمنع النوبات التبعية، عبر خوذة ذكية توضع على رؤوسهم، تراقب نشاط الدماغ لاسلكيا وباستمرار وبأسلوب مريح، إذ تسمح للمرض بالحركة والتفاعل الاجتماعي. ودرّب الباحثون برنامج «التعلم الآلي» في أجهزتهم باستخدام بيانات من جامعة «موناش» الأسترالية، حيث يمكنها اكتشاف حتى أصغر النوبات ونقل البيانات بشكل آمن من الخوذة لممارس الرعاية الصحية. ويقول كبير مهندسي الأبحاث في الوكالة بيتر ماريندي: «تمكنا من الحصول على مزيج من بيانات تورم الدماغ، وتوقيت الجراحة وبيانات نتائج المريض، ما يفسح المجال أمام دراسة الوقت المثالي لإجراء جراحة رأب القحف الترميمية، إحدى الوسائل الجراحية لإصلاح عيوب أو تشوهات الجمجمة»، واختتم: «الخوذة ستؤثر على القرارات الطبية المستقبلية».