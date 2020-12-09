أصبحت البريطانية مارغريت كينان أول امرأة في العالم تتلقى لقاح «فايزر- بايونتك» ضد فايروس كورونا صباح (الثلاثاء).ووفق صحيفة «الغارديان» البريطانية، أعطيت كينان (90 عاماً) اللقاح بمستشفى «في كوفنتري» وسط إنجلترا، مع انطلاق حملة التلقيحات بعد موافقة هيئة الغذاء والدواء المحلية.وستقدم اللقاحات عبر 50 مركزاً في أنحاء البلاد للمرضى أصحاب الـ80 عاماً فما فوق.وقالت كينان: «أشعر بالامتياز كوني أول شخص يتم تطعيمه ضد كوفيد-19، هذا أفضل ما حصلت عليه، وبات ممكنا قضاء الوقت مع عائلتي وأصدقائي، بعدما قضيت معظم العام بمفردي».وعلق وزير الصحة مات هانكوك: «سعدت برؤية كينان.. هذه اللحظة بمثابة انتصار للعلم والإبداع البشري».