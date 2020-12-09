أصرّ عريس على إتمام زفافه في موعده، رغم ثبوت إصابة عروسه بفايروس كورونا، لتسجل الهند واحداً من أغرب الأعراس خلال 2020.واحتفل العروسان بزفافهما في مركز للحجر الصحي بقرية تابعة لولاية راجستان الغربية، إذ ارتدى كل منهما بدلة متشابهة، مع كامل معدات الوقاية الشخصية، فيما ظهر المأذون برداء أبيض كرائد فضاء.وقال مسؤول الحجر راجندرا مينا: «وافق الأهالي على الزواج في مركز الحجر دون أي طقوس معقدة».وبانتهاء الحفل، عزل العروسان كلا على حدة في خيمة خاصة بالمركز.يذكر أن الهند تشهد ثاني أكبر إصابات بـ«كوفيد 19» في العالم بعد الولايات المتحدة، بأكثر من 9.6 مليون حالة مؤكدة.