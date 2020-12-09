حذر باحثو الأمن السيبراني التابع لوكالة «اسوشيتدبرس» الأمريكية، من هجوم سيبراني خطير يهدد ملايين الأجهزة الطبية ومعدات الرعاية الصحية بالتوقف التام.وقال الباحثون (الثلاثاء): «رصدنا هجمات سيبرانية واسعة النطاق على عدد هائل من الأجهزة الإلكترونية حول العالم، لكنها ركزت على الأجهزة الطبية».وأكدوا أن الهجمات اخترقت وعطلت شبكات الكمبيوتر المنزلية والخاصة بعدد من المؤسسات الصحية، ما دفع وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية الأمريكية للإبلاغ عن المشكلة في تحذير لكل مستخدمي الإنترنت.وقال عالم الكمبيوتر في جامعة بريستول البريطانية عويس راشد: الهجمات ستعطل أيضاً أنظمة التحكم التي تقدم خدمات حيوية كالمياه والطاقة وإدارة المباني الآلية.