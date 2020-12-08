كشف خبيران روسيان في تكنولوجيا الهواتف، 5 طرق تمكنك من حفظ أسرار هاتفك.ووفق «RT»، يؤكد فيغيني تشيرتوك، أن أندرويد يتيح إنشاء «حساب ضيف»، ويُعد في خانة «الإخطارات» أو في «إعدادات الحساب»، وسيعمل هذا النظام عبر «ستارة الإشعارات».أما بالنسبة لنظام IOS، فينصح أرسيني شيلتسين، بوضع كلمة مرور معقدة، وفتح المصادقة الثنائية في حساب أبل الخاص بك، وتوقيف تشغيل «يو إس بي» حين تغلق الهاتف، ما يقلل احتمالية التداخل. ثم عطل الحد الأقصى من الميزات على المكلماتشاشة المقفلة، بما فيها المكالمات ومحفظة النقود، وشغل وظيفة محو البيانات، ما يجنبك الابتزاز بالمعلومات التي يمكن رؤيتها على هاتفك.