أظهرت دراسة أمريكية حديثة، أن منشوراتك على «فيسبوك» تكشف إصابتك بمرض نفسي.ووفق «نيويورك بوست»، وجد باحثو «نورثويل هيلث» للرعاية الصحية، أن مصابي الفصام واضطرابات المزاج أكثر استخداما للشتائم مقارنة بالأصحاء.واستنادا لخوارزميات «البصمة اللغوية»، يُكثر مرضى الفصام كلمات الإدراك: «اسمع، انظر، يشعر»، وعلامات الترقيم، كما ينشرون صورا أصغر، بينما يستخدم مرضى اضطراب المزاج كلمات المشاعر السلبية: «حزين، مستاء، يعاني»، ونشروا صورا تحوي المزيد من اللون الأزرق والقليل من الأصفر.وجمع الباحثون 3.4 مليون رسالة «فيسبوك» و140000 صورة نشرها 223 مشاركا في الدراسة، ويقول رئيس الباحثين مايكل بيرنباوم: «تكشف النتائج الإصابة قبل الحاجة لطبيب أمراض عقلية بأكثر من عام».