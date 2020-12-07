بعد عام على ظهوره، قالت الصين، إن منشأ فايروس كورونا ليس ووهان، بل تم تصديره إليها عبر الأغذية المجمدة.ووفق صحيفة «غلوبال تايمز» المحلية (الإثنين)، ثبت وجود الفايروس التاجي في منتجات مستوردة مثل اللحوم المجمدة القادمة من البرازيل وألمانيا وأستراليا، والكرز التشيلي، والمأكولات البحرية الإكوادورية، فيما استشهدت الصحيفة في تحقيقها الموسع، بدراسة للمركز الصيني لمكافحة الأمراض أكدت إمكانية عيش الفايروس على عبوات الأطعمة المجمدة لفترة طويلة، كما استعادت ورقة بحثية للمعهد الإيطالي للسرطان، أكدت وجود أجساد مضادة لـ«كوفيد 19» في عينات مرضى السرطان أخذت أكتوبر 2018، وأخرى وجدت آثاره في نظام الصرف الصحي في برشلونة مارس 2019.