لم تطق الزوجة (15 عاماً) حياتها بعدما منعها الزوج (17 عاماً) من مغادرة المنزل لغيرته، فقررت الخلاص من حياتها رغم أنهما في شهر العسل، فانتحرت من الطابق السادس، ليلحقها الزوج بعد دقائق.وفي التفاصيل، وفق وسائل إعلام مصرية (الإثنين)، تلقت شرطة الجيزة جنوب القاهرة، بلاغا بالعثور على جثة فتاة ومصاب، سقطا من مكان مرتفع، لتكتشف أن الطفلين لم يبلغا السن القانونية 18 عاماً، وتزوجا بعقد مخالف حرره محام.ولخلافات متكررة، استلت الزوجة سكينا لقتل زوجها، إلا أنها أصابت أمه التي تقيم معهما، ثم انتحرت اعتقادا منها أنها قتلتها، وحين تأكد الزوج من موت زوجته ألقى بنفسه وراءها.