في واحدة من أكثر الصور تعبيرا عن العام 2020، انتشرت صورة حفل زفاف فريد من نوعه، وقف فيه العريس أسفل شباك العروس، التي أطلت من خلاله لتتم إجراءات الزواج، بعد أن أصيبت بفايروس «كورونا» المستجد، في مشهد يبدو وكأنه مأخوذ من قصة «روميو وجولييت» الشهيرة.

وكان باتريك ولورين ديلغادو يخططان منذ عام 2019، للزواج في العشرين من نوفمبر 2020، في حفل يضم ما لا يقل عن 170 شخصا، إلا أن فايروس «كورونا» الذي ضرب العالم دفعهما إلى تغيير موقع الزفاف أكثر من مرة، وزاد من صعوبة الحصول على رخصة للزواج.

ولأن تاريخ صلاحية تلك الرخصة كان سينتهي في اليوم التالي من حفل زفافهما المزمع، شعر الزوجان بالصدمة عندما اكتشفا أن لورين أصيبت بـ«كوفيد-19» قبل الحفل بأيام، ما اضطرهما للجوء لحل بديل.

وليتمكنا من إتمام الزواج، قرر الاثنان التخلي عن الحفل الكبير، ليقف باتريك أسفل شباك غرفة لورين في منزل والدتها بولاية كاليفورنيا الأمريكية، حيث عزلت نفسها، لتطل هي من الشباك مرتدية فستانا أبيض.

وحضر مراسم الزواج 10 من أفراد عائلتيهما وأصدقائهما، حيث تم تبادل النذور والخاتمين، ويأمل الزوجان أن يقيما حفلا كبيرا بعد انتهاء أزمة الوباء.