تبدأ مطلع يناير المقبل ولمدة ثلاثة أشهر فعالية «أوايسس الرياض» التي تنظمها الشركة العالمية لتنظيم الأحداث والفعاليات وبالتعاون مع شركة سيفن اكسبيرينس وشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، وذلك بدعم من الهيئة العامة للترفيه وضمن مبادرة أفكار الترفيه التي أطلقها رئيس مجلس إدارة الهيئة تركي بن عبد المحسن آل الشيخ الأسبوع الماضي.

وتعد الفعالية أولى الأفكار الـ 20 التي وعد رئيس الهيئة تركي آل الشيخ بدعمها، حيث ستقام على مساحة كبيرة في إحدى المناطق البرية الواقعة شمال مدينة الرياض، وستحرص على مراعاة الاشتراطات الصحية التي تتلاءم مع خطط الحد من انتشار فايروس «كورونا» المستجد.

وسيكون الزوار على موعد مع أجواء من المتعة من خلال مجموعة من الأنشطة الترفيهية المتنوعة في الهواء الطلق، تتضمن حفلات غنائية وألعاب رياضية، وأنشطة تناسب مختلف الزوار، مع تواجد لمجموعة من أشهر المطاعم العالمية الراقية، كما سيتضمن الموقع ضمن خياراته الترفيهية المتوفرة العديد من الجلسات المختلفة منها خيام فاخرة لقضاء أجمل الأوقات، والاستمتاع بالفعاليات الترفيهية والفنية وأجواء الاستجمام والاسترخاء.

وتتسم الفعالية الشتوية والمنتظرة من سكان المملكة بالعديد من العناصر الجمالية والتصاميم ذات الطابع الترفيهي العصري وفق أفضل التجارب العالمية، كما ستشمل الفعالية على أجنحة لعرض وبيع مجموعة من المنتجات الفريدة التي تتناسب مع طابع الفعالية.

وكان رئيس مجلس الإدارة تركي آل الشيخ أطلق الأربعاء الماضي مبادرة أفكار الترفيه دعا فيها جميع المهتمين بالترفيه إلى المشاركة بأفكارهم واقتراحاتهم مع وجود القدرة على تنفيذها، وأن تكون مميزة ونوعية وليست مكررة، وذلك من خلال إرسال مقطع فيديو إلى البريد الإلكتروني idea@gea.gov.sa، معلناً عن تقديم جائزة لأفضل 20 فكرة.

وتعمل الهيئة على التحقق في جميع فعالياتها من تطبيق الاحترازات الصحية التي تساعد في الحد من انتشار فايروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، والتأكيد على وجود التباعد الجسدي بما يكفل الطمأنينة والسلامة للحضور.